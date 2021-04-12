مديرية التربية بالجلفة تدعو الأساتذة المقاطعين إلى صب نقاط التلاميذ

دعت مديرية التربية لولاية الجلفة جميع الأساتذة الى الإسراع في صب نقاط التلاميذ مراعاة لمصلحتهم.

وقال مصدر مسؤول للنهار أون لاين، ان طول المقاطعة ليس له مبّرر، بعد الشروع بصب المخلفات المالية عبر مخلتف المراحل.

وتبقى بعض المخلفات المالية تنتظر فقط بعض الإجراءات لإنهاء الملف كليا وكان الأساتذة قد علقوا صب النقاط الى غاية صب المستحقات المالية.

ودعت مديرية التربية،للالتزام بمسؤوليتهم اتجاه أبنائهم خاصة وأن الأمر يُعطل الكثير من العمليات التي لها علاقة بزيادة المناصب الموسم القادم.

وناشدت مديرية التربية الجميع بتحكيم العقل وتقديم مصلحة التلاميذ الذين من حقهم أن يستلموا مع أوليائهم النتائج.

ولم يستبعد المصدر أن يكون هناك أشخاص استغلوا ذلك في محاولة للتشويش على مدير القطاع الذي يسعى لتطهير القطاع.