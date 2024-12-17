مديرية التربية لولاية الجزائر شرق توظف بهذه الشروط

أعلنت مديرية التربية لشرق ولاية الجزائر عن فتح مسابقة توظيف على أساس الشهادة للمترشحين.

وأوضح البيان أن المديرية تعلن عن توظيف الأسلاك المشتركة 2024، الذين تتوفر فيهم الشروط التالية حسب الرتب:

من بين المترشحين الحائزين على شهادة مهندس دولة في الإعلام الألي أو شهادة معادلة لها.

من بين المترشحين الحائزين على شهادة مهندس دولة في الإحصاليات أو شهادة معادلة لها.

10 مساعدي وثائقي أمين محفوظات.

من بين المترشحين الحائزين علي الشهادات والمؤهلات التالية:

شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل أو شهادة. تقني سام في التوثيق والأرشيف.

شهادة تقتي سامي في التوثيق والمحفوظات.

13 عون إداري

من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي كاملة.

16 عون حفظ البيانات

من بين المترشحين الحائزين علي الشهادات والمؤهلات مية:

شهادة الكفاءة المهئية لعون حفظ البيانات.

شهادة تكوبن في الإعلام الألي مدته 6 أشهر على الأقل متحصل عليها على أساس شهادة.

السنة الأولى ثانوي كاملة من مؤسسات تكوينية عمومية أو خاصة.

شهادة الكفاءة المهنية تخصص الآلة الراقمة.

شهادة الكفالا المهنية تخصص عامل إدراج المعلومات.

شهادة الكفاءة المهنية تخصص حجز في الإعلام الألي.

شهادة المهارة المهنية تخصص عامل على الميكرومعلوماتية.

شهادة المهارة المهنية تخصص عامل على جهاز الإعلام الآلي.

شهادة المهارة المهئية نخصص عامل إدراج معلومات.

مهندس دولة في الإعلام الآلي.

مهندس دولة في الإحصائيات.

- مساعد وثائقي أمين محفوظات.

تكوين ملف الترشح على الوثائق التالية :

استمارة التسجيل للمشاركة تدوّن فيها معلومات المترشح بدقة وتسحب من الموقع الإلكتروني: www.dealgerest.com

استمارة معلومات للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادة للالتحاق بالرتبة المعنية تسحب من الموقع: www.dgfp.gov.dz

وتدون بها المعلومات المطلوبة بكل دقة بالإضافة إلى إدراج صور شمسية حديثة في المكان المخصص لها.

طلب خطي للمشاركة في المسابقة يحمل البيانات الشخصية للمترشح.

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشوف نقاط جميع سنوات المسار الدراسي أو التكويني.

شهادات العمل التي تثبت الأقدمية المهنية للمترشح في الاختصاص. ينبعي أن تكون هذه الشهادات مؤشر عليها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للأقدمية المكتسبة في القطاع الخاص.

شهادة ثتبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح، في إطار جهازي الإدماج المهني والاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، مع توضيح المنصب المشغول، عند الاقتضاء.

نسخة طبق الأمل من شهادة إثبات وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية.

شهادة الإقامة.

شهادة الميلاد.

شهادتان طبيتان ( الطب العام وطب الأمراص الصدرية المسلمة من طرف طبيب مختص) تتبت أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب .

شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين.

صورتان (02) شمسيتان.

فترة التسجيلات وإيداع الملفات:

تودع الملفات من طرف المعني شخصيا بمقر مديرية التربية لشرق ولاية الجزائر (مكتب المسابقات) في الفترة من : الثلاثاء: 17 ديسمبر 2024 غاية 07 جانفى 2025 .