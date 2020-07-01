مديرية التربية لولاية الوادي تحدّد كيفيات التوقيع على محاضر خروج الموظفين

حدّدت مديرية التربية للوادي، اليوم الأربعاء، كيفيات التوقيع على محاضر الخروج بالنسبة للموظفين في المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة القاطنين بعيدا عن مقرّات عملهم.

وكشفت المديرية في بيان رسمي لها، بأنه جرى استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمديري المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة والعديد من مديري المؤسسات التربوية.

وقد خلصت المديرية إلى تحديد كيفيات التوقيع على محاضر الخروج بالنسبة للموظفين الذين يقطنون بعيدا عن مقرّات عملهم يوم غد 2 جويلية 2020.

وأكدت مديرية التربية بأن مدير المؤسسة له السلطة التقديرية في تحديد قائمة الأساتذة الذين يتعذر عليهم الالتحاق بالمؤسسة بسبب بُعد المسافة أو انعدام وسائل النقل.

كما يمكن لهؤلاء الأساتذة توكيل المديرين أو زملائهم للتوقيع على محاضر الخروج وإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني للمؤسسة أو الفاكس أو بأي وسيلة متاحة.

أما في حالة تعذر إنجاز أو إيصال الوكالة حسب خصوصية المؤسسة، فيُلزم الموظف بمكالمة المدير هاتفيا لتُسجّل في سجل المكالمات الهاتفية وعلى المحضر في مكان توقيع المعني.