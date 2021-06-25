مديرية التوزيع في الوادي تكشف عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي

اكدت مديرية التوزيع الكهرباء والغاز عن تسجيل عطب أخر اليوم، على مستوى المحول الكهربائي بمركز التحويل المركزي 220/30 كيلو فولط بالعامرية، والذين أدى إلى حرمان جهات واغلب ولاية الوادي من التيار الكهربائي.

هذا وتم ارجاع التيار الكهربائي لجميع الزبائن عن طريق مخطط إستثنائي للتوزيع كمرحلة أولى، في حين تواصل فرق مسير شبكة نقل الكهرباء عملية إصلاح العطب، و ذلك للسماح بالعودة للمخطط العادي للتوزيع في أحسن الآجال. واكدت ذات المديرية انها ستعلم زبائنها بكل جديد في حينه،كما تؤكد ان هذا العطب خارج نطاقها نظرا للظروف المناخية الصعبة.

–