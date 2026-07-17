مديرية الثقافة بسكيكدة توضح بخصوص حفل منال حدلي

أصدرت مديرية الثقافة والفنون لولاية سكيكدة بيان توضيحيا بخصوص الحفل الفني الذي أحيته الفنانة منال حدلي مساء أمس بالمدينة.

وأوضحت المديرية انه وعلى إثر ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي من ادعاءات تزعم أن وزارة الثقافة والفنون أو مديرية الثقافة والفنون لولاية سكيكدة قد نظمت أو أشرفت على الحفل الفني الذي أحيته الفنانة منال حدلي مساء أمس بمدينة سكيكدة، تزامنًا مع الحداد الذي أعقب الفاجعة الأليمة التي أودت بحياة أحد 11 طفلًا، فإن مديرية الثقافة والفنون لولاية سكيكدة تنفي هذه الادعاءات نفيًا قاطعًا، وتؤكد أنها عارية تمامًا من الصحة.

كما توضح المديرية للرأي العام أن هذا النشاط لا يمت بصلة إلى قطاع الثقافة والفنون، ولم يكن مبرمجًا أو ممولًا أو مرخصًا من طرف الوزارة أو المديرية، وإنما يندرج ضمن نشاط خاص من تنظيم المركب السياحي “روسيكابارك”، الذي يتحمل وحده كامل المسؤولية عن تنظيمه.

وتؤكد المديرية أنها التزمت، تنفيذًا لتعليمات وزيرة الثقافة والفنون، بتعليق وتأجيل الأنشطة الثقافية والفنية التابعة للقطاع، احترامًا لحرمة الضحايا وتضامنا مع المصابين ، وهو ما تم التقيد به بكل مسؤولية.

وإذ تأسف المديرية لمحاولات الزج باسم قطاع الثقافة في وقائع لا علاقة له بها، فإنها تدعو إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب نشر الأخبار المغلوطة التي من شأنها تضليل الرأي العام والإساءة إلى المؤسسات العمومية.