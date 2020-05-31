مديرية الجزائر وسط تتماطل في التوقيع على قرارات الحركة الخاصة بالأساتذة

اشتكى أساتذة مديرية التربية وسط، من تماطل التوقيع على قرارات الحركة التنقلية الخاصة بهم بسبب رفض التوقيع على المحاضر وتسليمها .

ودعا أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لمديرية الجزائر وسط الأساتذة المعنيين بالحركة إلى المتابعة الدقيقة لجداول الحركة التنقلية من مناصب شاغرة والقابلة للشعور في كل المؤسسات وتبليغ أعضاء اللجنة أو أعضاء المكتب الولائي بالملاحظات المسجلة وذلك حرصا على حفظ حقوق الأساتذة .

و بالنسبة للتحفظات التي سجلتها اللجنة فتتمثل في صدور الخريطة التقديرية وإصدار جداول الحركة حسب الخرائط التقديرية وليس على حساب الخرائط النهائية.

مع تسجيل تفاوت بالنسبة للأساتذة الذين حولو بالحركة الإدارية مقارنة بالأساتذة الذين حولوا بالحركة العادية ما ساهم في ضياع حقوق والفرص بالنسبة للأساتذة الذين شاركوا في الحركة العادية مع التلاعب بالمناصب في الحركة بدون حسيب ولا رقيب ولا ضوابط.

وطالبت اللجنة متساوية الأعضاء بإدخال الأساتذة الذين قبلت ملفات تقاعدهم في المناصب الشاغرة كما طالبوا بإيجاد حل للاساتذة الذين هم خارج الولاية ولا يمكنهم دفع ملفات التحويل الداخلي أو الحصول على الخروج المؤقت بسبب الوضع الصحي .