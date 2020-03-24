مديرية الجمارك تخفف الاجراءات الجمركة على التجهيزات الطبية والمنتجات الصحية

أعلنت المديرية العامة للجمارك عن وضع قائمة استدلالية لمختلف التجهيزات الطبية والمنتجات الصحية بحسب التعريفة الجمركية.

واوضحت ذات المديرية في تعليمة لجميع مهنيي القطاع من وكلاء العبور والمتعاملين الاقتصاديين وكذا مرتفقي ادارة الجمارك العمل بها.

كما أضافت التعليمة أن هذه القائمة العامة تعد مرجعا استدلالي للتصنيف التعريفي لهذه البضائع بهدف تبسيط اجراءات الجمركة المخصصة من طرف مختلف وكلاء العبور في هذا الصدد.

وجاء هذا القرار تنفيدا لأوامر رئيس الجمهورية بتخصيص رواق أخضر لتخفيف الاجراءات الجمركة على التجهيزات الطبية والمنتجات الصحية المخصصة لمحاربة فيروس كورونا.