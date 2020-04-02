مديرية الجمارك تعلن عن إجراءات استثنائية للرفع الفوري للمنتجات الصحية والمعدات الطبية الموجهة  لمكافحة كورونا فيروس

أعلنت المديرية العامة للجمارك عن إجراءات استثنائية للرفع الفوري للمنتجات الصحية والمعدات الطبية الموجهة لمكافحة كورونا فيروس.

وأوضح بيان المديرية أن هذا الاجراء الاستثنائي يخص المنتجات الصحية والمعدات الطبية وكل البضائع ذات الصلة مع السياسة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

كما أنهت المديرية علم إلى كافة المتعاملين الإقتصاديين والوكلاء المعتمدين لدى الجمارك و كل مهنيي القطاع دخول حيز التنفيذ إجراءات استثنائية .

وأضاف البيان أن هذه الإجراء يهدف لتسهيل وتتسريع عملية إستيراد البضائع ورفعها فورا حين وصولها بعد تقديم تعهد بإتمام الاجراءات الجمركية لاحقا.

من جهة أخرى دعت المديرية كافة اعوان الجمارك مجندين لإنجاح هذه الإجراءات الاستثنائية.