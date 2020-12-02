مديرية الجمارك تفجّر فضيحة.. ومتعاملو المنتوجات الكهرومنزلية في قفص الاتهام

يستغلون امتيازات “الرواق الأخضر” للتحايل على الدولة

المتحايلون لجأوا بعد انتهاء صلاحية رخص الاستيراد إلى التصريح الكاذب وصرّحوا على أنها قطع غيار للتهرّب من DAPS

اكتشفت المديرية العامة للجمارك فضيحة من العيار الثقيل، أبطالها متعاملون اقتصاديون، يستغلون الامتيازات الممنوحة لهم في مجال استيراد الأجزاء الموجهة لتركيب الأجهزة الكهرومنزلية، من أجل التهرّب من دفع الرسوم الجمركية من خلال التصريح الكاذب.

وتحركت المديرية العامة للجمارك، بناءً على معلومات بلغت مصالحها، مما جعلها تتوجه بتاريخ ٢٤ نوفمبر المنقضي، بمراسلة إلى كافة رؤساء مفتشيات الأقسام والمديرين الجهويين ورؤساء مصالح الرقابة البعدية، أكدت بموجبها، بأن المتعاملين المختصين في تركيب الأجهزة الكهرومنزلية يتحايلون على المصالح الجمركية، في إشارة منها إلى الذين انتهت صلاحية تأشيرة الاستيراد خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري، والذين راحوا يصرّحون خلال استيرادهم لمجموعات “CKD” باستعمال التعريفات الجمركية المخصصة لاستيراد الأجزاء وقطع غيار.

وبالاستناد إلى مضمون “التلكس” الذي بعث به المدير الجهوي للجمارك في ولاية سطيف إلى مديري سطيف وجيجل وبجاية وبرج بوعريريج، وكذا رؤساء مصالح الرقابة البعدية بتاريخ ٢٩ نوفمبر المنقضي، تحصلت “النهار” على نسخة منه، حمل رقم 899 وعنوِن “تيار جديد للتحايل يخص استيراد أجزاء المنتوجات الكهرومنزلية المفككة CKD”، حيث جاء في “التلكس”:”يشرفنا أن نبلغكم معلومات وصلت المديرية العامة للجمارك، تفيد بأن بعض المتعاملين الناشطين في مجال تركيب الأجهزة الكهرومنزلية، والذين انتهت مدة صلاحية استيراد أجزاء سي كا دي، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، قد شرعوا في استيراد مجموعات سي كا دي بتصريح كاذب واستعمال تعريفات جمركية مخصصة للأجزاء وقطع الغيار التي تباع على حالها”.

وأوضحت المديرية في مراسلتها، بأن الهدف من هذه الممارسات، هو تجاوز التعريفات المخصصة للمنتوجات النهائية التي تخضع للرسم الإضافي المؤقت DAPS وكذا TEE، وهذا في وقت تصنف هذه الأجزاء كمنتوجات نهائية عند تطبيق القاعدة 2a.

وأكدت المراسلة على أنه وبالاستناد إلى نفس مصادر المعلومات، فإن بعض المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين هم وراء هذه الممارسات، حيث يستغلون الامتيازات الممنوحة لهم في إطار “الرواق الأخضر”، وأشارت إلى أن مجموعات “CKD” تشمل مجموعات المطابخ ومجموعات الثلاجات ومجموعات “المدفأة غاز”.