مديرية الحماية المدنية ترّد على إحتجاج الأعوان

أصدرت المديرية العامة للحماية المدنية، بيانا، بعد الوقفات الإحتجاجية التي قام بها الأعوان اليوم الأحد.

وأكد البيان، إن مطالب الأعوان التي تدخل في القانون الأساسي والمعبر عنها خلال الوقفات الاحتجاجية سيتم تحقيقها بمجرد فتح المجال لدراسة القوانين الأساسية.

وأضافت المديرية، إنه سيتم إشراك كل فئات الموظفين التابعين للقطاع في إثراء مشروع مراجعة القانون الأساسي للسلك.

ودعت المديرية، كافة الأعوان إلى التحلي بالانضباط وروح المسؤولية العالية المعروفة لدى أبناء القطاع.

كما دعت المديرية، لعدم الانسياق وراء المناشير التحريضية التي تهدف إلى زرع البلبلة والفوضى وتهدد استقرار الوطن.