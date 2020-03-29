مديرية الحماية المدنية تطلق عملية تعقيم لمستشفيات العاصمة

قامت وحدات الحماية المدنية بالجزائر العاصمة بعملية تعقيم لمستشفى مصطفى باشا.

وأفادت الحماية المدنية، اليوم الأحد في بيان لها، أنه وتنفيذا لبرنامج الوقاية من فيروس كورونا و الحد من إنتشاره، وتطبيقا لبرنامج الوطني لتعقيم المنشآات وهياكل المؤسسات العمومية.

قامت مديرية الحماية المدنية وبالتنسيق مع جمعية الوطنية للأطباء البياطرة البليدة وجمعية مساعدين الأطباء، بعملية تعقيم لمستشفى مصطفى باشا الجامعي.

بعدما مست العملية أمس مستشفى لمين دباغين مايو سابقا بباب الواد.

وأشار ذات البيان أن برنامج التعقيم سيتواصل في الايام القادمة كالتوسيمس كل من مستشفى القبة، يوم الإثنين وبني مسوس، القطار يوم الثلاثاء مستشفى الزميرلي.

واشارت الحماية المدنية أن عملية التعقيم تتم بإستعمال مواد التطهير متطورة ضد الفيروسات التي توفرها الجمعية الوطنية للأطباء البيطريين وكذا شاحنات مضخات الحماية المدنية.