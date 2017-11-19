مديرية الحماية المدنية تنظم دورة تكوينية لفائدة الضباط المكلفين بالإعلام

تنظم المديرية العامة للحماية المدنية، دورة تكوينية في مجال إدارة والإتصال في حالة أزمات وكوارث، لفائدة الضباط المكلفين بالإعلام.
في الفترة الممتدة مابين 19 و 22 نوفمبر، التي ستقام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر.
ويندرج هذا التكوين في إطار التعاون الجزائري الأوروبي في مجال الوقاية و الإعداد لمواجهة الكوارث P3A .
و ذلك من أجل رفع درجة التأهيل في مجال الإعلام و الإتصال في حالة الأزمات.
و سيتمكّن المشاركين عند اختتام فعاليات هذه الدّورة التكوينية من إكتساب المعرفة.
و التأهيل في مجال تحضير مخطط عمل لتسيير الإتصال أثناء وقوع الأزمات سواء على مستوى التقني العملي و الاجتماعي.
في نهاية الورشة التكوينية سيتمكن المشاركون من:
تحضير و وضع حيز التطبيق الأدوات الكفيلة بتحديد نوع و حجم الأزمة.
معرفة طبيعة وخصوصيات الأخطار المختلفة في حالة الأزمات و هذا من أجل تحديد المنهجية و الكيفية لمواجهتها.
وضع الأدوات اللازمة للإستفادة من عودة التجارب الى جانب التحضير لإدارة و تسيير الإتصال أثناء الأزمات.
تحديد نوع الحدث وحجمه.
الإعداد ووضع منهجية في الاتصال أثناء الأزمات عن طريق المخطط التقني ، العملي ، الإجتماعي أو السياسي.
معرفة الخصوصيات الرئيسية في حالة الأزمات بهدف التعلم في كيفية مواجهتها.
إستعمال وسائل التواصل الاجتماعي في حالة أزمة.
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