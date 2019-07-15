مديرية الحماية المدنية لجيجل تصدر بيانا بخصوص حادث المرور المروع

أصدرت مديرية الحماية المدنية لولاية جيجل بيانا بخصوص حادث المرور المروع، والذي أودى بحياة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

وجاء في البيان، اليوم الاثنين ” تدخل عناصر الحماية المدنية لولاية جيجل، ليلة أمس الأحد، وبالتحديد على الساعة 23سا و47 د من أجل حادث اصدام بين شاحنة ذات مقطورة وشاحنة نفعية صغيرة من نوع DFM كان على متنها مناصرون للمنتخب الوطني على مستوى الطريق الوطني رقم 43 و بالتحديد ببلدية سيدي عبد العزيز ولاية جيجل”.

وأضاف البيان “الحادث خلف مقتل 05 أشخاص وإصابة 13 شخصا آخرين، تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلوا إلى المستشفى المحلي، في حين تم نقل الجثث الى مصلحة حفض الجثث”.