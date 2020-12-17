عاجل

مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة تتعرض لعملية الاحتيال ونصب عبر حساب انستغرام

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة تتعرض لعملية الاحتيال ونصب عبر حساب انستغرام
بقلم م . فيصل

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة عن قيام شخص بعملية الاحتيال ونصب واستغلال عبر حساب انستغرام.

وحسب ذات المصالح المعني نشر فيديوهات حول إصابته مع مجموعة من زملائه بمنطقة الشريعة بولاية البليدة.

وإدعى المعنى الذي ينشط عبر الانستغرام بإسم “عبدو أشكا” أنه ضمن مجموعة من التائهين وأنهم تعرضوا لجروح خطيرة.

وأضاف ذات المصدر أن مركز التنسيق العملي الولائي للحماية المدنية أكثر من 100 نداء استغاثة لنجدته.

وعلى إثر ذلك تم الاتصال بفرقة التدخل في الأماكن الوعرة للخروج للنجدة وإسعافهم رفقة أصدقائه.

ليقوم المعني بعد حوالي نصف ساعة نشر فيديو آخر يبين أنه قام بمقلب لمتابعيه ولأجهزة النجدة.

وبهذا العمل الذي أهان المعني به سلك الحماية المدنية ستتحرك ذات المصالح في حق هذا الشخص لاستغلالها موقف الضحية وتحايله.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=936377

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com