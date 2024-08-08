مديرية الحملة الإنتخابية للمترشح عبد المجيد تبون تحذّر

أعلنت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون، عن مباشرة تنصيب هياكلها. مؤكدة بأنه لحد الساعة لم يتم إصدار أي إعتماد رسمي لتعيين منسقين على المستوى المحلي أو خارج الوطن.

وحسب بيان للمديرية فإنها “تتبرأ من كل فعل أو نشاط منسوب لمديرية الحملة الإنتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون. لا سيما عمليات جمع الأموال بأي صفة كانت لفائدة الحملة الانتخابية للمترشح الحر”.

ونوهت المديرية “بأن المترشح الحر عبد المجيد تبون، لطالما إلتزم بحظر كل تداخل بين المال والسياسة. وسيحرص كل الحرص ضمن حملته الانتخابية الحالية على الاحترام الصارم للنصوص القانونية التي كرست الفصل بين المال والسياسة. وجسدت الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية والتي تم إدراجها ضمن الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”.

ودعت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون. كل شخص تعرض للتغليط أو الإحتيال للتبليغ ورفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة. كما تحتفظ مديرية الحملة بحقها في المتابعة القضائية.