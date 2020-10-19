مديرية الخدمات الجامعية تكشف سبب وفاة طالب بإقامة بن عكنون

كشفت مديرية الخدمات الجامعية الجزائر وسط، سبب وفاة الطالب رزيق عبد الحفيظ، أمس الأحد، بالإقامة الجامعية طالب عبد الرحمان 01.

وحسب بيان لمديرية الخدمات الجامعية الجزائر وسط، توفي الطالب إثر نوبة قلبية، إستنادا لما أدلى به الطبيب الشرعي.

وأكدت مديرية الخدمات الجامعية، أنها تنقلت إلى عين المكان فور سماعها بالخبر، حيث تم التنسيق مع إدارة الإقامة الجامعية التي تكفلت بكل الاجراءات والتدابير اللازمة.

وأشار البيان، إلى أن الطبيب الشرعي كان مرفوقا بمصالح الشرطة العلمية بعين المكان.

للإشارة، المرحوم من مواليد 20 ديسمبر 1993 بدائرة المرسى في ولاية الشلف.

هذا وتقدمت المديرية، بتعازيها الخالصة لعائلة الفقيد، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.