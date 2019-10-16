مديرية السكن تفصل في أحقية المكتتبين في صيغ أخرى بالتسجيل بـ”LPA” !

قال مندوب عن مدير السكن بالعاصمة، مصطفي أبو عنزة، إن المسجلين في صيغ أخرى، لهم الحق بالتسجيل في “LPA”.

وأوضح أبو عنزة، اليوم الأربعاء، أن المعنيين هم المكتتبين في صيغ أخرى كـ”عدل” وغيرها ولم يستفيدوا منها.

وستنطلق عملية غربلة المسجلين، بتاريخ 30 أكتوبر عبر عدة مصالح، على أن تكون الأولوية للمتزوجين وليس حسب الرقم التسلسلي.

وصرح المندوب، أن المسجلين أكثر من مرة في الموقع، سيتم غربلتهم، على أن يأخذ آخر تسجيل لهم.

وأشار رئيس مكتب إعانات الدولة الموجهة للسكن الحضري، إلى أنه لا صلاحية لرؤساء البلديات في توزيع سكنات LPA.