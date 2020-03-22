مديرية السياحة بمعسكر تضع الفنادق تحت تصرف السلطات الصحة

وضعت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية معسكر، 12 فندقا متواجدا بالولاية، تحت تصرف مديرية الصحة لمعسكر، من أجل إجراء الحجر الصحي.

اعلن مدير السياحة بمعسكر ان مصالحه اقترحت على مديرية الصحة، بتخصيص فنادق في حالة اجراء الحجر الصحي.

اين وافقت على تلك المبادرة كما رحب اصحاب الفنادق بالفكرة و وافقوا عليها من دون تردد.

ويتعلق الأمر ب12فندقا منها 3 فنادق بمدينة معسكر، و3بمدينة الحمامات بوحنيفية، واحد بمدينة غريس وإثنان بمدينة للمحمدية.

وتصل قدرة استيعاب مجموع الفنادق الى 1047 سرير,ستخصصها مديرية الصحة من أجل اجراء الحجر الصحي.