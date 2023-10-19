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الرياضة

مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر تشارك المسيرة التضامنية مع فلسطين

بقلم فيصل زيان بوزيان
مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر تشارك المسيرة التضامنية مع فلسطين
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شاركت مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر، اليوم الخميس، في المسيرة الشعبية التضامنية لدعم القضية الفلسطينية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر، عبر صفحتها الرسمية عبر “الفايسبوك”، صورا لمشاركة أعضائها في هذه المسيرة التضامنية.

يجدر الإشارة، ستنطلق المسيرة الشعبية التضامنية لدعم القضية الفلسطينية، بداية من الساعة 11 صباحا، من ساحة اول ماي إلى ساحة الشهداء.

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