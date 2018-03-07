مديرية الصحة بالجلفة: معهد باستور هو من يؤكد إصابة الطفل في البيرين بالبوحمرون

اعتبرت مديرية الصحة بالجلفة أن تأكيد إصابة طفل البيرين بالبوحمرون من عدمه يخضع لنتائج التحاليل التي هي بمعهد باستور بالعاصمة.

وأكد المدير بالنيابة لقطاع الصحة بالولاية بخوش بأنه لا يمكن الجزم بأن الطفل توفى بسبب البوحمرون أو عارض مرضي آخر.

إلا بعد استلام نتائج التحاليل المخبرية التي ستفصل في الأمر كونها تصاريح رسمية.

مشيرا إلى أن التحاليل هي على مستوى معهد باستور منذ مساء أمس الثلاثاء وستستلم نتائجها في الأيام القادمة “الاثنين أو الثلاثاء”.

وبعد أن أوضح بأن هذه الحالة بالنسبة لمديرية الصحة ليست حتى اللحظة إصابة مؤكدة بالبوحمرون.