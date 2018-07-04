مديرية الصحة بالعاصمة تنفي وجود نقص في شرائح قياس السكري

نفى مدير الصحة والسكان لولاية الجزائر، محمد ميراوي، اليوم، وجود نقص في شرائح قياس السكري على مستوى صيدليات الولاية.

وأوضح ميراوي على هامش الزيارة التي قام بها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، الى العاصمة.

أن مديرية الصحة قامت بعدة عمليات تفتيشية لمختلف صيدليات الولاية ولم تسجل نقصا في هذه الشرائح.

مطمئنا المرضى بتوفير شرائح وأجهزة قياس نسبة السكر بالدم من صنع وطني توزع مجانا بالصيدليات.

ودعا مدير الصحة جمعيات المرضى إلى تعويض اجهزة القياس المستوردة بتلك التي يتم تصنيعها محليا، والتي تتوفر على المقاييس العالمية.