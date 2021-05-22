مديرية الصحة بباتنة تكشف تفاصيل وفاة رضيع عمره 11 شهرا بكورونا

سجلت مديرية الصحة بولاية باتنة وفاة رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا على مستوى مصلحة الإنعاش بالمركز الإستشفائي الجامعي بباتنة.

وأوضحت المديرية أنه وبتاريخ 28 أفريل دخل الرضيع رفقة والدية إلى مصلحة الإستعجالات بالمؤسسة الإستشفائية الأم والطفل

الطفل ادخل مصلحة طب الأطفال بسب إلتهاب رئوي وبعد إجراء له فحوصات مخبرية والأشعة scanner et serelogie covid

ليتبين إصابته على مستوى الرئة بنسبة 75 بالمائة

واضاف البيان أنه نظرا لعدم تحسن الحال الصحية للرضيع تم تحويله بتاريخ 2 ماي إلى مصلحة طب الاطفال بالمركز الإستشفائي بباتنة.

أين مكث هناك 8 أيام وبتاريخ 3ماي أجريت له تحاليل pcr حيث ظهرت إصابته بفيروس كوفيد 19 أين زادة حالته تعقدا

وعقب تعقد الحالة الصحية له تم نقله يوم 10 ماي إلى مصلحة الإنعاش كوفيد تحت رعاية الاستاذ قرينات .ن

وبعد 22 يوما من مكوث الرضيع مصلحة الإنعاش كوفيد والتنفس الإصطناعي توفي اليوم على الساعة الواحدة صباحا

وبهذا تنفي المديرية نقيا قاطعا ماتم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي إمتناع المديرية من الإدلال بتصريحات بهذا الخصوص

كما نفت المديرية أنها منعت أم لم ترغب بالتصريح حول وفاة الرضيع لأحد الفنوات الخاصة.