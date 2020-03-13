مديرية الصحة ببومرداس: الاشتباه في 3 حالات مصابة بكورونا

سجلت مديرية الصحة والسكان لولاية بومرداس الاشتباه في 3 حالات اصابة بفيروس كورونا.

وقال بيان للمديرية انه تم وضع اب وابنه مشتبه إصابتهما بفيروس كورونا قدما من فرنسا حيث تم وضعهما بالحجر الصحي بمسشفى دلس.

كما تم وضع حالة ثالثة بالحجر الصحي بمستشفى الثنية حيث قدمت هذه الاخيرة من مدينة مرسيليا بفرنسا.

تم الابقاء على الحالات 3 المشتبه بها في الحجر الصحي إلى غاية اصدار نتائج التحاليل من طرف معهد باستور الجزائر.

وقال البيان ان نظام اليقظة و التأهب الذي أقرته وزارة الصحة و المطبق من طرف مديرية الصحة و السكان لولاية بومرداس يبقى ساري المفعول و تبقى الفرق الطبية مجندة و في أقصى مستويات التأهب.