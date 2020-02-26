مديرية الصحة بخنشلة: “لدينا حالة مشتبه بها في العزل بسبب كورونا”

أكدت مديرية الصحة لولاية خنشلة، اليوم الأربعاء، استقبال حالة شخص، يشتبه بإصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان توضيحي لمديرية الصحة لخنشلة، أنه بتاريخ 26 فيفري 2020، تم إستشفاء شاب يبلغ من العمر 33 سنة يقطن ببلدية خنشلة.

وحسب مديرية الصحة لخنشلة، فقد صرح الشاب، لطبيب مصلحة الاستعجالات لمستشفى علي بوسحابة، بأنه تم توجيهه من طرف الشركة التي يعمل بها، بحاسي مسعود، لإجراء فحوصات طبية.

وأشارت المديرية، أن الشخص المعني، صرح بأنه زميل في العمل للرعية الإيطالي الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا أمس الثلاثاء.

وعلى هذا الأساس –تضيف مديرية الصحة لخنشلة- تم إخضاع المعني للحجر الصحي، لإجراء فحوصات طبية وتحاليل مخبرية.

وأشارت مديرية الصحة لخنشلة أن المعني في صحة جيدة، رفقة أطباء مصالح الوقاية والأطباء المختصين في الأمراض المعدية، دون تسجيل أي أعراض للمرض.