مديرية الصحة بخنشلة.. ندعو الممارسين الطبيين للإلتحاق بأمكان عملهم طواعية

دعت مديرية الصحة والسكان بولاية خنشلة جميع الممارسين الطبيين إلى الإلتحاق بأمكان عملهم طواعية للمساعدة في تفشي فيروس كورونا.

ووجهت المديرية، اليوم الأحد في بيان لها، نداء إلى جميع الممارسين الطبيين، أطباء وجراحوا أسنان محتصين وعامون، وكذا أصحاب مخابر التحاليل الطبية والنظارات، إلى الّإلتحاق بأماكن عملهم طواعية ودون تأخير لتدعيم المجهودات المبذولة من طرف الأطقم الطبية بالمؤسسات الصحية العامة لمحاربة تفشي فيروس كورونا.

كما طمأنت المديرية الجميع بأن الصيدلية المركزية قد تلقت قائمة للصيادلة المعتمدين لتوفير وسائل الوقاية لفائدة الأطباء ومستخدميهم.

كما أضافت المديرية أن تم تسخير نقل عمومي لفائدة همال ومستخدكي المستشفيات شريطة اسنظهار البطاقة المهنية.