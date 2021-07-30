مديرية الصحة بسكيكدة: وفاة عدة مصابين بكورونا سببه نفاذ الأكسجين

كشفت مديرية الصحة والسكان لولاية سكيكدة، أن نفاذ خزان الأكسجين للمستشفى المرجعي كوفيد19 الاخوة ساعد قرمش بسكيكدة ليلة أمس الخميس، صاحبتها وفيات لمرضى كانوا في حالة جد متدهورة.

وحسب بيان لمديرية الصحة، فإن الحادثة التي وقعت أمس سببها نفاذ خزان الأكسجين، بالرغم من عمل مولد الأكسجين. وقد صاحبتها وفيات لمرضى كانوا في حالة جد متدهورة حسب التقارير التحقيقات الطبية التي وصلت. مضيفا أن المرضى الذين كانوا في حاجة إلى الاكسجين الطبي كانوا مربوطين بالمولد. إلا أن سعة و تدفق هذا الاخير لم تكن كافية لتغطية كل الإحتياجات بشكل كاف بسبب العدد الكبير للحالات الحرجة.

وأوضح المصدر، أن أزمة الاكسجين الطبي هي ازمة وطنية تعاني منها كل الولايات. و مؤخرا ولاية سكيكدة حيث يتم السهر على تجنيد كل الإمكانيات المتاحة لتجنب الاضرار.