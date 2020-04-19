مديرية الصحة بمعسكر توضح حول مكوث عدد من المرضى بمستشفى”إسعد خالد” دون تحاليل

أصدرت مديرية الصحة والسكان معسكر بيانا بخصوص ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي حول مكوث العديد من المرضى بمستشفى”إسعد خالد” دون تحاليل.

وأوضح البيان ان التحاليل يتم التزوّد بها من معهد باستور بالجزائر فقط وبكميات جد محدودة ويبقى هذا الأخير نقص وطني.

اما في يخص العمل بها يخضع لعدة شروط بحيث يأخذ في الحسبان تاريخ الإستشفاء للمريض.

وتتطلب عمليات المراقبة أحيانا العديد من التحاليل حتى تصبح النتائج سلبية ليتم مغادرتهم من المؤسسة.

واضاف البيان ضف إلى ذلك الذين توفوا وتم تشخيصهم عن طريق الأشعة فقط، ومعظم وسائل التحاليل التي تم الحصول عليها يتم توجيهها إلى هذه المؤسسة كونا مؤسسة مرجعية.

وإختتم بيان المديرية بعدم تهويل الامور وتجنب زرغ البلبلة والقتنة كما تم جعل هذا الموضوع محل تأويل من طرف البعض.