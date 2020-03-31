مديرية الصحة تدعو الاطباء الخواص الى عدم غلق عياداتهم بتيارت

دعت مديرية الصحة لولاية تيارت الاطباء الخواص الى عدم غلق عياداتهم والمساهمة في دعم المجهودات التي تبذل لمواجهة وباء الكورونا.

وشملت التعليمة جميع الاطباء الخواص كالأطباء الأخصائيين والعامبن ومخابر التحاليل الطبية ومراكز التصوير الطبي وعيادات جراحة الأسنان والصيادلة الخواص.

واوضحت التعليمة أن الاطباء الخواص ملزمون بالعمل والمساهمة كباقي زملائهم في القطاع العمومي. لا سيما في هذا الظروف التي تتطلب مساهمة الجميع كون المواطنين بحاجة ماسة الى هذه العيادات.

وحسب ذات المصدر فإن الجهة الوصية ممثلة في مديرية الصحة شددت على التقيد بالعمل لا سيما الحالات الاستعجالية.

مع وجوب اتخاذ اجراءات احترازية ووقائية مضيفا ان مديرية الصحة ستوفد لجان لمراقبة العيادات. كما أكد مير الصحة اتخاذ اجراءات قانونية في حال لم يتقيد هؤلاء بذلك