مديرية الصحة تصدر قرار توقيف مقتصد وأمين مخزن عن مهامهما بمستشفى المحمدية بمعسكر

كشفت مصادر إستشفائية أن المدير الولائي للصحة و السكان بمعسكر أصدر اليوم الخميس قرارا يقضي بتوقيف كل من مقتصد وأمين مخزن بالتكليف بالمؤسسة العمومية الإستشفائية دحو دحاوى بالمحمدية عن مهامهما.

القرار تضمن تحيين إخضاعهما للجنة الإنضباط التي سيتقرر تاريخ برمجة إجتماعها من طرف المديرية لاحقا.

جاء ذلك تبعا لتقرير أعدته اللجنة الولائية للصحة التي تولت معاينة مبنى المستشفى مرفوقة بممثلين عن مكتب حفظ الصحة البلدي بمعية ممثل عن مديرية الصحة ووقفت على كارثية المصالح الإستشفائية خاصة ما تعلق بمطعم المؤسسة في أعقاب العثور على نحو 220 كلم من اللحوم الفاسدة يوم أمس الأربعاء.

والتي كانت موجهة للمرضى المقيمين خلال عملية تفتيش قام أعضاء من مكتب حفظ الصحة البلدي.

المصادر ذاتها أوردت ما مفاده أن التقرير لم يشر إلى الجهات التي قامت بتموين المؤسسة باللحوم والتي عهد إليها مشروع اقتنائها عملا باتفاقية مبرمة مع مديرية المؤسسة.

وفي سياق مواز فقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية مع ترقب إستدعاء مسؤولي المؤسسة بغية الإستماع إلى إفاداتهم .