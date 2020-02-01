مديرية الصحة تفتح تحقيقا حول طرق وظروف منح قرارات الترقية بمعسكر

أوفدت مديرية الصحة والسكان لولاية معسكر لجنة تفتيش وتحقيق إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالمحمدية للتقصي عن الإجراءات التي صاحبت عملية الترقية في المناصب العليا لذات القطاع.

وكانت اللجنة المعنية قد حلت أمس الأول الخميس وتولت الإستماع إلى إفادة مدير المؤسسة بمعية موظفين وإطارات بناء على مراسلة موجهة إلى المديرية الولائية بصيغة شكوى من طرف عدد من الأطباء العامين فضلا عن عاملين في عدد من المصالح كون أن عملية الترقية في المناصب العليا استثنتهم من طرف اللجنة المختصة برغم حيازتهم على الأقدمية في نفس القطاع نظير استفادة اخرين من امتيازات مماثلة.

و هو ما أفضى إلى حصول امتعاض من طرف المقصيين الذين اعتبروا عمل اللجنة المشرفة على دراسة الملفات بغير الجادة في صورة استفادة بعض المصنفين في المناصب المكيفة من قرارات الترقية في المناصب العليا تم استقدامهم من مراكز علاج وفق أسلوب المحاباة دون الإستناد إلى مضمون النصوص القانونية التي تحدد طبيعة الدرجة المطبقة على الموظفين في المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 .