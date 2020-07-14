مديرية الصحة تندد.. ما حصل في مستشفى محمد بوضياف بالبويرة “مؤسف”

نددت مديرية الصحة والسكان لولاية البويرة، بالأحداث “المؤسفة” التي وقعت مؤخرا في مستشفى محمد بوضياف.

وقالت المديرية، إن هذه التصرفات وصلت بمدير المستشفى أن يرمي نفسه من الطابق الثاني، أمس الاثنين، بعد ان حارسه المواطنين .

وجاء في بيان المديرية، أن الأخيرة، تندد وبشدة على هذه التصرفات غير مسؤولة باستعمال العنف ضد الطواقم الطبية والشبه الطبية والادارية التى تتكرر يوميا.

وأكدت المديرية أن هذه التصرفات تضعف كثيرا معناويات عمال الصحة بكل طواقمهم وهم مجندون منذ اكثر من 5 اشهر من اجل المرضى خاصة مرضى العدوى بالفيروس كورونا.

وتابع البيان أن “من غير المعقول وفي هذه الفترة الحرجة بالذات التي تمر بها بلادنا وتضحيات الاطباء والشبه الطبيين والاداريين الذين يعملون ليل نهار لتحسين اوضاع المرضى و التكفل بهم يقابلون مثل هذه التصرفات التي لا تصب في صالح المرضى ولا في صالح الاطقم الطبية والشبه الطبة والادرارية.”

ودعت مديرية الصحة والسكان لولاية البويرة ان لا تتكرر مثل هذه الاحداث مستقبلا وضبط النفس والمشاورة تبقى دوما الحل الامثل لتجنب مثل هذه الاحداث المؤلمة.