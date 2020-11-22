مديرية الصحة تيبازة: اكتشاف حالات مشتبهة بكورونا على مستوى 9 بلديات

أعلنت مديرية الصحة والسكان لولاية تيبازة عن اكتشاف حالات جديدة مشبوهة بالعديد من البلديات.

يأتي هذا في إطار المتابعة اليومية للوضعية الوبائية لفيروس كورونا (كوفيد 19) بولاية تيبازة.

وتم اكتشاف حالات جديدة مشبوهة في الجهة الوسطى، من تيبازة، بكل من بلديات حجوط، تيبازة، سيدي أعمر، مناصر.

كما تم اكتشاف حالات جديدة مشبوهة، بالجهة الغربية في كل من بلديات شرشال، سيدي غيلاس، مسلمون، قوراية، أغبال.

ودعت مديرية الصحة والسكان لولاية تيبازة المواطنين والمواطنات من فئة الشباب الإلتزام بالتدابير الوقائية والإحترازية لتفادي الإصابة بوباء كورونا.

وشددت على ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي لتفادي نقل العدوى للأشخاص المسنين الذين يتعدى سنهم السبعين، وخاصة المصابين بأمراض مزمنة.