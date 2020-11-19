مديرية الصحة تيزي وزو: 45٪ من المصابين بكورونا يتواجدون بالعناية المركزة

كشفت مديرية مديرية الصحة والسكان لتيزي وزو، أن مستشفيات الولاية تحوز على 2250 سريرًا، منهم 793 سريرًا مخصصا لمرضى كورونا.

وأشارت مديرية الصحة والسكان لولاية تيزي وزو، أن 51٪ من المرضى بكورونا يتواجدون في حالة استشفاء، و45٪ بالعناية الطبية المركزة.

وأشارت المديرية أنه بعد الزيادة المفاجئة في عدد الاصابات بكورونا، تم رفع سعة الأسرة من 793 في البداية إلى 1000.

كما تحوز مستشفيات الولاية على37 سرير إنعاش، يمكن رفعها إلى 54 سريرًا إذا لزم الأمر، تضيف مديرية الصحة تيزي وزو.

وأكدت مديرية الصحة تيزي وزو العمل على تكثيف التحقيقات الوبائية لتحديد مواقع البؤر، وكذا تعزيز عملية التوعية لدى المواطنين وبالمدارس.