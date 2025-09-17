إعــــلانات
مديرية الصحة لإن قزام تدعو المواطنين لتلقي الدواء الوقائي من الملاريا

بقلم عايدة.ع
أعلنت مديرية الصحة والسكان، لولاية إن قزام، كل المواطنين أنه بإمكانهم تلقي الدواء الوقائي من مرض الملاريا. المنشر في بعض البلدان المجاورة.

وجاء في بيان للمديرية أنه في ظل انتشار مرض الملاريا في بعض البلدان المجاورة تعلم مديرية الصحة والسكان لولاية إن قزام. المواطنين أنه بإمكانهم تلقي الدواء الوقائي على مستوى مصالح الوقاية التابعة للمؤسسات الصحية. وذلك من أجل ضمان سلامتهم أثناء تواجدهم في المناطق التي تشهد انتشار الوباء في الدول المجاورة.

