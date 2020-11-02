مديرية الصحة لتيبازة: اكتشاف 3 بؤر جديدة لوباء كورونا

دعت مديرية الصحة والسكان لتيبازة جميع المواطنين، ومن مختلف الجنسين والأعمار، إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت في بيان لها إن الفيروس لا يزال متفشيا، وعليهم تطبيق تعليمات وتوصيات اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة تفشي جائحة كورونا.

وعليه فإن البؤر الجديدة للوباء المكتشفة خلال هذه الأيام تتعلق بمناطق: حجوط، بورقيقة، وأحمر العين.

وأرجعت السبب الى التراخي المفرط والإستهزاء من طرف المواطنين دون استثناء، وهو ما يشكل خطرا وبصفة خاصة على المسنين.

وشددت مديرية الصحة لتيبازة على ضرورة توخي الحيطة والحذر بارتداء القناع الواقي (الكمامة).

ولاحظت المديرية الاستغناء عن الكمامة خلال هذه الأيام، داخل المحلات التجارية، مراكز التسوق، المقاهي، محلات الإطعام، مختلف وسائل النقل.

وحتى الأماكن العمومية، كالساحات وفضاءات اللعب المخصصة للأطفال وكأن وباء كورونا قد انتهى وزال خطره.

ودعت مديرية الصحة لتيبازة مجددا الى ضرورة التقيد والإلتزام بالتدابير الوقائية والإحترازية بالتباعد الإجتماعي، تجنب الإختلاط، غسل اليدين بالماء والصابون.