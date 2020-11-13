مديرية الصحة لتيبازة: اكتشاف 5 بؤر جديدة لوباء كورونا

دعت مديرية الصحة والسكان لتيبازة، جميع المواطنين ومن مختلف الجنسين والأعمار، إلى ضرورة الإلتزام بالتدابير الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت إن الوباء لا يزال متفشيا وعليهم تطبيق تعليمات وتوصيات اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة تفشي جائحة كورونا على المستوى الوطني.

وعليه فإن البؤر الجديدة للوباء المكتشفة تتعلق بمناطق خميستي، الشعيبة، عين تاقورايت، فوكة، بواسماعيل.

للإشارة تبقى البؤر المكتشفة خلال الأيام السابقة التحقيقات الوبائية جارية بها.

ودعت مديرية الصحة والسكان لولاية تيبازة مجددا ومرة أخرى وتؤكد على ضرورة الإلتزام بالتدابير الوقائية والإحترازية.

وشددت مديرية الصحة والسكان لتيبازة على تفادي الاستهزاء واللامبالاة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، كما طالبت بالتمسك بتدابير الوقاية والالتزام بها.