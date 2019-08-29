مديرية الصحة لتيبازة توضح سبب وفاة المرأة الحامل ومولودها بمستشفى القليعة!

كشفت مصالح مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لتيبازة، تفاصيل جديدة حول وفاة المرأة الحامل ومولودها في مستشفى القليعة.

وقال بيان،للمديرية،إن حثيات الفاجعة، تعود إلى يوم الثلاثاء،أين تنقلت المرحومة للمستشفى،وبعد ولادة طبيعية،وضعت مولودها،من جنس أنثى،يوم الأربعاء،على الساعة الثانية،بعد الزوال.

وتابع البيان،أنه تم نقل الضحية مباشرة بعد الولادةـإلى وحدة حديثي الولادة،بنفس المستشفى،حيث تم التكفل بها،من طرف طبيبة مختصة بأمراض الأطفال.

وأضافت مديرية الصحة، أن تقرير الطبيبة المعاينة، أكد أن الحالة الصحية للأم لم تتحسن، وطرات عليها مضاعفات “نزيف دموي حاد”.

ويقول البيان،”أن رغم تدخل الطاقم الطبي المختص في الإنعاش والتخدير،بتقديم الإسعافات،ووضعها تحت الانعاش،إلا أن الحالة الصحية للمريضة لم تتجمل، فتوفيت”.

وكشفت مديرية الصحة، أنه تم إيفاد لجنة تحقيق من مديرية الصحة، اليوم الخميس، على إثر هذه الفاجعة.

وعاش مستشفى القليعة، ليلة اليوم الأربعاء، حالة طوارئ حقيقية عقب وفاة سيدة حامل تبلغ 30 سنة، من العمر،رفقة جنينها.

وانتشر داخل وخارج المستشفى العشرات من عناصر الأمن الوطني،التابعين لأمن دائرة فوكة عقب اندلاع مناوشات بين أهل الضحية،وعمال المستشفى .