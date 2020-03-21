مديرية الصحة لمستغانم: لا توجد حالة مؤكدة بفيروس كورونا لحد الساعة

أخبار الجزائر
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مديرية الصحة لمستغانم: لا توجد حالة مؤكدة بفيروس كورونا لحد الساعة
بقلم نسرين محفوف

أعلمت مديرية الصحة والسكان لولاية مستغانم، اليوم السبت، أنه لا توجد حالة موجبة، لحد الآن، فيما يخص وباء كورونا.

وأشارت في بيان لها، أن هناك 5 حالات مشبوهة، وهي تحت الحجر الصحي، بحيث توجد 4 حالات بالمؤسسة الاستشفائية بمستغانم، وحالة واحدة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بسيدي علي.

وأكدت مديرية الصحة لمستغانم، أنه تم أخذ عينة من المرضى لتحليلها بمعهد باستور بالجزائر.

من جانب آخر، أشارت مديرية الصحة لمستغانم أنه تم التكفل بالمواطنين الجزائريين الذين كانوا في الخارج والبالغ عددهم الاجمالي 524.

وأوضحت أنه تم وضعهم تحت الحجر الصحي الوقائي الاحترازي بـ 3 فنادق المتواجدة بمنطقة صابلات، تحت رعاية طاقم طبي مخصص لذلك وترتيبات أمنية مشددة.


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