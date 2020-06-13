مديرية الصحة لمعسكر: استعجالات مستشفى “مسلم الطيب” لا تزال تزاول نشاطاتها

أكدت مديرية الصحة لولاية معسكر، اليوم السبت، أن مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية للمؤسسة العمومية الاستشفائية “مسلم الطيب” لا تزال تزاول نشاطاتها.

يأتي هذا على إثر ما تم تدواله في مواقع التواصل الإجتماعي وبالأخص “الصفحات الفيسبوكية” والذي مفاده تحويل مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية للمؤسسة العمومية الاستشفائية “مسلم الطيب” بمعسكر إلى العيادة المتعددة الخدمات مهور محي بمعسكر.

وأكد البيان أن المديرية ستباشر في إتخاذ الإجراءات اللازمة التي يسمح بها القانون ضد هؤلاء الأشخاص ناشري الأكاذيب وزرع البلبلة والا طمأنينة خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، وشكرا.