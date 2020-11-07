مديرية الصحة لمعسكر تحذر من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

دعت مديرية الصحة والسكان لولاية معسكر، كافة مواطني الولاية إلى توخي الحذر والحيطة والتقيد بالتدابير الوقائية والصحية بارتداء الكمامة.

يأتي هذا في إطار متابعة الوضعية الوبائية على مستوى الولاية ونظرا للمنحنى التصاعدي لعدد الإصابات بكوفيد 19 على المستوى الوطني والدولي.

ودعت الى احترام مسافة التباعد والنظافة حفاظا على سلامتهم وسلامة محيطهم.

كما شددت على عدم التراخي في اليقظة ولا إلى التهاون بالنسبة لضرورة الاستمرار في تنفيذ البروتوكولات الصحية.

وكذا بالنسبة للتقيد الصارم بكل تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 ومكافحته.

وجددت المديرية الولائية توصياتها بضرورة التحلي بالحذر، لمواصلة التضامن والتعبئة والصرامة في تطبيق جميع تدابير النظافة، والتباعد الجسدي والحماية.