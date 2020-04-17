مديرية الصحة لمعسكر تصدر بيانا حول فيديو عاملة النظافة المتداول عبر الفيسبوك

أصدرت مديرية الصحة لولاية معسكر، اليوم الجمعة، بيانا حول فديو عاملة النظافة المتداول عبر الفيسبوك، والذي تظهر فيه مستلقاة على الأرض.

وأوضحت المديرية أنها قامت بتحقيق حول هذا الأمر، وتبين أنه لا أساس له من ذلك وأن المؤسسة تعمل حاليا بأربع مصالح فقط وكل مصلحة تتواجد بها منظفة مسخرة لذلك إضافة الى الفترة الليلية.

وأضاف البيان “كما انه في الأيام الأخيرة قد قام مدير الصحة والسكان بإقتناء كمية معتبرة من وسائل الحماية والوقاية ومعدات خاصة لمكافحة انتشار هذا الوباء من الصيدلية المركزية وكانت الحصة الأكبر لهذه الأخيرة كونها مؤسسة مرجعية تستقبل كل الحالات الخاصة بكوفيد 19.

بالإضافة إلى العمليات التضامنية والتساهمية على مستوى ولاية معسكر بالتنسيق مع مصالح الولاية وذلك من طرف الإدارات العمومية ، المتبرعين الخواص، الجمعيات، وقد تزودت بكل المعدات اللازمة إضافة إلى مواد التعقيم .

وأفادت مديرية الصحة لمعسكر أن مثل هذه التصرفات التي أصبحت تثير البلبلة من طرف بعض الأشخاص الذي تبين بالحق أن لهم نوايا جد سيئة وخاصة في هذا الظرف الحساس، يتطلب تكاثف الجهود معا.

وتوعدت مديرية الصحة لمعسكر باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد مثيري البلبلة.

وأضاف البيان “إن هذه التصرفات اللامسؤولة نعتبرها تصرفات الهدف منها خلق الهلع و البلبلة والتي أصبحت حقا تحبط معنويات مستخدمي الصحة بمختلف أسلاكهم، من الأطقم الطبية والشبه الطبية، الإداريين العمال المهنيين، الذين هم مشكورين بدورهم لما يقومون به من واجب وطني في هذا الظرف الذي تمر بها البلاد”.