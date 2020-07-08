مديرية الصحة: مجهولون يخربون صهريج الأوكسجين بمستشفى “الحكيم سعدان”

كشفت مديرية الصحة ببسكرة عن مجهولون قاموا بتخريب صهريج الأوكسجين بمستشفى الحكيم سعدان.

وأكدت مديرية الصحة والسكان ببسكرة أنه وبعد المجهودات المبذولة بخصوص توفير مادة الأوكسيجين بصفة منتظمة على مستوى الماصلح الاستشفائية لمستشفى “الحكيم سعدان”، تم “إخطارنا يوم أمس الثلاثاء على ساعة 11 ليلا بوجود تسرب للأوكسجين على مستوى الصهريج نتيجة فعل تخريبي لأيادي الغدر.

مشيرة في السياق ذاته أنه تم التدخل في الوقت المناسب وتدارك الوضع لتفادي الضرر الذي كان قد يتسبب في تأزم الوضعية الصحية للمرضى.

وتم إخطار جميع الجهات المعنية بما فيها الأمنية قصد فتح تحقيق في القضية.