مديرية الصيد البحري بتلمسان تناقش شروط البيع بالجملة للمنتجات الصيدية

قامت مديرية الصيد البحري بتلمسان اليوم الخميس، بعقد جلسة عمل على مستوى مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات للغزوات.

وكانت تحت اشراف مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية تلمسان وبحضور مدير وممثلين عن وحدة موانئ الصيد تلمسان أعضاء مكتب غرفة الصيد البحري، ممثلين لوكلاء بيع السمك بالجملة، ممثل عن مفتشية البياطرة وممثل عن مديرية التجارة من أجل مناقشة عدة نقاط.

حيث تمت مناقشة وإثراء مشروع مرسوم تنفيذي المعدل والمتتم لمرسوم تنفيذي رقم 14-165 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بشروط ممارسة نشاط البيع بالجملة للمنتجات الصيدية وتربية المائيات.

كما تم التطرق إلى الاقتراحات بخصوص دفتر الشروط الذي سوف يتم امضاءه بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية ووزارة الصناعة والمناجم.

بالإضافة إلى ذلك الوقوف على مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن جلسات العمل السابقة بخصوص موانئ الصيد الثلاثة للولاية وانشغالات المهنيين.