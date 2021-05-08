مديرية الصيد البحري لولاية جيجل تحذر من قناديل سامة تتسبب بسكتة قلبية

حذرت مديرية الصيد البحري لولاية جيجل المواطنين من ظهور قناديل بحرية سامة تم الابلاغ عنه من قبل مواطنين ببلدية الميلية.

وحسب بيان لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية قد دعت هذه الاخيرة المواطنين والصياديين للابتعاد عن هذه القناديل كونها تشكل خطرا كبيرا على البشر.

واكد البيان أن هذه القناديل تتسبب بحروق على بشرة الانسان بالإضافة إلى أضرار أخرى قد تصل إلى سكتة قلبية، بالإضافة إلى الحمى والقيء والتشنجات، وانزعاج تنفسي وتشوش.

ودعت مديرية الصيد البحري المواطنين الذين يتعرضون إلى لدغة من القناديل بضروروة التوجه مباشرة غلى اقرب مستوصف وإبلاغ مصالح مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية