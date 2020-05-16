مديرية الضرائب: تأجيل موعد إقتناء قسيمة السيارات إلى غاية 30 جوان

أعلنت، اليوم السبت، المديرية العامة للضرائب عن تأجيل موعد إقتناء قسيمة السيارات إلى غاية يوم الثلاثاء 30 جوان 2020.

وأفادت المديرية، في بيان لها، أنه تقرر تأجيل إقرار الضريبة، بالنسبة لسلسلة التصريحات الشهرية G رقم 50، تقرر تمديد فترة الاشتراك في سلسلة الإعلانات الشهرية G 50 لأشهر فبفري ومارس وأفريل وماي ولسداد الرسوم والضرائب المتعلقة بها حتى الأحد 21 جوان 2020.

وبذلك يجب على دافعي الضرائب الاشتراك في الإعلانات لشهر فيفري”مارس” وأفريل وماي ودفع الرسوم المقابلة.

وفيما يتعلق بإبلاغ دافعي الضرائب إلى إدارة الشركات الكبرى “DGE” فسيستمرون في الإعلان عن الضرائب والدفع عن بعد في غضون المهل الزمنية المطلوبة.

أما فيما يخص سلسلة التصريحات الفصلية، أكدت ميدرية الضرائب أن الموعد النهائي لإعلان ودفع الإعلان الفصلي G سلسلة رقم 50 ثالثا “IRG” أجور جانفي –فيفري -مارس، تم تمديدها أيضًا حتى الأحد 21 جوان 2020.

كما قررت مديرية الضرائب وكإجراء ثاني تمديد تمديد فترة الدفع من الدفعة المؤقتة الأولى من IRG / IBS، حيث تم تمديد الموعد النهائي لدفع الدفعة الأولى من IRG / IBS حتى الأحد 21 جوان 2020.