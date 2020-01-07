مديرية الضرائب تؤكد إمكانية إلغاء الرسم على النشاط المهني

الوطني
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مديرية الضرائب تؤكد إمكانية إلغاء الرسم على النشاط المهني
بقلم فوزية مسعدي

أكدت المديرية العامة للضرائب إمكانية إلغاء الرسم على النشاط المهني.

أفاد مدير الدراسات بالمديرية العامة للضرائب، كمال لسواق، اليوم الثلاثاء، أنه يوجد تفكير في إمكانية التوجه نحو إلغاء الرسم على النشاط المهني.

وقال لسواق أن العمل جاري في هذا الإطار، مؤكدا أن المسألة ستكون بالتنسيق مع وزارة الداخلية، كون الضريبة تمثل مصدر هام للجمعيات المحلية.

وأشار  المتحدث أن إلغاء هذه الضريبة يستوجب إعادة النظر في الهيكلة الجبائية المحلية، وضرورة إيجاد بديل لها في حالة إلغائها.

كما نفى المتحدث ما يتم الترويج له بخصوص إرتفاع نسبة الضغط الجبائي بالبلاد، وأوضح أن النسبة في تراجع مستمر سنة بعد سنة.


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