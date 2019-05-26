مديرية الضرائب تكشف عن أسعار تسعيرة قسيمة السيارات لسنة 2019

ذكرت المديرية العامة للضرائب، اليوم الأحد، مالكي السيارات أن مدة تسديد قسيمة السيارات لسنة 2019 ستتم خلال الفترة الممتدة

من الأحد 2 جوان إلى الأربعاء 31 جويلية 2019 وذلك طيلة أيام الأسبوع من الساعة الـ8 صباحا إلى الرابعة مساءا

مع الإشارة إلى أن تسعيرة القسيمة لهذه السنة لم يطرأ عليها أي تغيير بالمقارنة مع تلك المعتمدة في 2018.

وأوضحت المديرية العامة للضرائب أنه بالنسبة للسيارات السياحية و السيارات السياحية المهيأة كسيارات نفعية التي يقل عمرها عن 3 سنوات

فإن تسعيرة القسيمة تتراوح مابين 2.000 دج لسيارة ذات محرك “6 أحصنة”،4.000 دج “من 7 إلى 9 أحصنة”، و10.000 دج “من 10 أحصنة فما فوق.

أما السيارات التي يتراوح عمرها مابين 3 و6 سنوات، تم تحديد تسعيرة القسيمة بـ1.500 دج، 3.000 دج و 6.000 دج.

فيما يتعلق بالسيارات التي يتراوح عمرها بين 6 و10 سنوات،فإن تسعيرة القسيمة حددت بـ 1.000 دج و2.000 دج و4.000 دج.

وأما السيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات فقد حددت تسعيرة القسيمة ب 500 دج و1.500 دج و 3.000 دينار.

بالنسبة للسيارات النفعية المخصصة للإستغلال، فإن تسعيرة القسيمة تتراوح بين6.000 دج و12.000 دج و18.000 دج،للسيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات

و فيماتتراوح تسعيرة القسيمة للسيارات التي يساوي عمرها 5 سنوات فما فوق ما بين 3.000 دج و5.000 دج و8.000 دج.

و فيما يخص سيارات النقل الجماعي للمسافرين، تم تحديد التسعيرة بـ5.000 دج و8.000 دج و 12.000 دج و 18.000 دج

و ذلك حسب عدد المقاعد بالنسبة للسيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيما حددت تسعيرة القسيمة ب 3.000 دج

و 4.000 دج و 6.000 دج و 9.000 دج لتلك التي يساوي عمرها 5 سنوات فما فوق.

أما فيما يخص السيارات التي تجهل سنة إستعمالها، فانه تم تحديد تسعيرة القسيمة بـ500 دج للسيارات السياحية و3.000 دج للسيارات النفعية.

وذكرت المديرية العامة للضرائب أنه تعفى من القسيمة السيارات ذات الترقيم التابعة للدولة والجماعات المحلية

والسيارات التي يتمتع مالكيها بإمتيازات دبلوماسية أوقنصلية والسيارات المجهزة بعتاد صحي والسيارات المجهزة بعتاد ضد الحرائق.

كما تعفى من القسيمة السيارات المجهزة والمخصصة للمعوقين والسيارات المجهزة بوقود غاز البترول المميع وقود أو غاز طبيعي وقود .

و حسب المديرية العامة للضرائب فإن الجرارات والآلات الفلاحية الأخرى والسيارات أقل من 4 عجلات

وآلات الاشغال العمومية والمقطورات فإنها غير معنية بقسيمة السيارات.

و للحصول على قسيمة السيارات، أوضحت مديرية الضرائب أنها متوفرة على مستوى قباضات الضرائب

و مكاتب البريد بالنسبة لمالكي السيارات السياحية و السيارات النفعية و سيارات نقل المسافرين.