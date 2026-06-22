مديرية الضرائب: حملة تحسيسية واسعة حول التدابير الاستثنائية لقانون المالية 2026

نظمت مصالح الإدارة الجبائية عبر الوطن سلسلة من الخرجات التحسيسية، التي شملت المراكز التجارية، الأسواق، والفضاءات العمومية، وذلك للتعريف بالتدابير الاستثنائية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026.

تأتي هذه المبادرة في إطار مساعي الإدارة الجبائية الرامية إلى مرافقة المكلفين بالضريبة. وتجسيداً لسياسة القرب التي تنتهجها، وفي سياق التعريف بأحكام المادتين 93 و122، والتي تُعد فرصة جوهرية. لا تُعوض للمكلفين لتسوية وضعياتهم الجبائية في إطار مرن ومحفز.

وقد مكنت هذه اللقاءات المباشرة من إيصال المعلومة بدقة للمواطنين والتجار حول آليات الاستفادة من الامتيازات. المتعلقة بالتسوية الجبائية الطوعية، بالإضافة إلى إجراءات إلغاء وتطهير الديون الجبائية، وتوضيح المسارات الإجرائية الميسرة لذلك.

جدير بالذكر أن الإدارة الجبائية قد أعلنت سابقا عن استحداث شبابيك خاصة تحت مسمى “تسوية”. على مستوى كافة قباضات الضرائب، وهي مخصصة حصرياً لاستقبال، توجيه، ومرافقة المعنيين. الراغبين في الاستفادة من هذه التدابير الاستثنائية.

ويمكن تحميل الاستمارات والمطويات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للضرائب: mfdgi.gov.dz

أما بخصوص الاستفسار والتواصل: يمكن للمعنيين المراسلة عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وللاطلاع على التفاصيل الكاملة، يرجى زيارة الرابط التالي. : [https://www.mfdgi.gov.dz/…/mise-en-place-des-guichets…

وفي الأخير دعت الإدارة الجبائية لاستغلال هذه الفرصة الاستثنائية لتسوية الوضعية الجبائية. وبدأ صفحة جديدة للاستثمار بكل أمان.

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