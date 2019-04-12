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مديرية العامة للأمن الوطني: “أوقفنا مجموعة ارهابية مدججة بالاسلحة والذخيرة خلال اسابيع الحراك “

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مديرية العامة للأمن الوطني: “أوقفنا مجموعة ارهابية مدججة بالاسلحة والذخيرة خلال اسابيع الحراك “
بقلم شهرزاد مزياني

كشفت المديرية العام للأمن الوطني ،انها وضعت حد لمشاريع إجرامية واسعة النطاق، اسفرت عن  توقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، كانت تهدف لضرب  الحراك الشعبي .

وقالت المديرية العامة للامن الوطني في بيان لها ، ان هذه الاطراف كانت  تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة.

مضيفا: “إن التحريات المنجزة سمحت بالتوصل الى ان بعض الأسلحة التي كان يحوزها هؤلاء المجرمين، تم استعمالها في جرائم اغتيال في حق بعض منتسبي مصالح الأمن خلال العشرية السوداء”.


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