مديرية الفلاحة لعنابة توضح حول إتلاف الحليب الطازج أمام ملبنة الإيدوغ

فنّدت مديرية الفلاحة لولاية عنابة، الأخبار المتداولة حول الحليب الفاسد وإتلافه أمام ملبنة الإيدوغ.

وحسب بيان للمديرية، فإنه وعلى إثر الإشاعة المغرضة التي روجت لها بعض منصات التواصل الإجتماعي. حول إحتجاج بعض المربين وموزعي الحليب وإتلاف الحليب الطازج أمام ملبنة الإيدوغ. أين تنقلت مصالحنا فورا إلى عين المكان من أجل إستطلاع الأمر وإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كما أضافت المديرية، أنه وبعد المعاينة والإطلاع على التحاليل الموجودة على مستوى الملبنة “الإيدوغ” تبين عدم مطابقة درجة الحموضة للشروط المنصوص عليها بمراقبة نوعية الحليب في الإتفاقية الثلاثية المبرمة بين مختلف الأطراف (مديرية المصالح الفلاحية+مجمع الحليب+الملبنة) و (مديرية المصالح الفلاحية+المربي+الملبنة).

وأكدت مديرية المصالح الفلاحية لولاية عنابة أنها تفند جملة وتفصيلا ما أثير وما نشر من معلومات مغلوطة ومغرضة هدفها الإساءة إلى السير الحسن للعمل والمصالح من جهة. وضرب الثقة بين الإدارة والفلاح من جهة أخرى. كما دعت إلى ضرورة التحري من الأخبار قبل نشرها وتجنب ترويج الإشاعات.